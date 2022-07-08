Байден снова оконфузился во время публичного выступления

Президент США Джо Байден во время выступления на CBS News зачитал весь текст, находящийся перед ним на телесуфлере. Он озвучил даже технические подсказки «Конец цитаты. Повторите строчку». Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

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Миллиардер Илон Маск заявил, что настоящим лидером США фактически является тот, кто «может контролировать телесуфлер». По его мнению, Байден таковым не является, пишет «Российская газета»

Маск отметил также, что Демократическая партия якобы «чрезмерно контролируется профсоюзами и судебными адвокатами, особенно юристами по групповым искам».