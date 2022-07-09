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1 час назад

Байден подписал указ о помощи Украине на 400 млн долларов

Ura.Ruиещё 1

Президент США Джо Байден подписал указ об отправке военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов. Документ опубликован на сайте Белого дома.

Байден подписал указ о помощи Украине на 400 млн долларов
Фото: ТАССТАСС

«Я делегирую госсекретарю [Энтони Блинкену] полномочия <…> распорядиться о выделении до 400 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги Минобороны США», — говорится в сообщении. Также планируется, что эти средства пойдут на военное обучение и подготовку для оказания помощи Украине.

Ранее агентство Bloomberg писало, что США выделят Украине пакет помощи на 400 млн долларов. Он будет включать в себя четыре высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса HIMARS, обладающие высокой дальностью полета снаряда.

Страны Запада значительно увеличили военную помощь Киеву после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ сделает соответствующие выводы из-за поставок Киеву западного оружия, пишет RT.

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В мире,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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