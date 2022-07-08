Премьер-министр Эстонии заявила об уходе в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что уходит в отставку. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Delfi.
Кая Каллас подчеркнула, что лично внесла «это предложение». Она уточнила, что «если бы просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства».
Она полагает, что в настоящее время в стране следует созвать Государственное собрание (Рийгикогу), с тем, чтобы разрешить политические проблемы, вызванные как международной повесткой, так и ее уходом с поста.
Издание напомнило, что Каллас ранее рассуждала об усилении НАТО на восточном фланге. Она призывала к реализации в регионе всех намеченных планов.