Премьер-министр Эстонии заявила об уходе в отставку

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что уходит в отставку. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Delfi.

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Кая Каллас подчеркнула, что лично внесла «это предложение». Она уточнила, что «если бы просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства».

Она полагает, что в настоящее время в стране следует созвать Государственное собрание (Рийгикогу), с тем, чтобы разрешить политические проблемы, вызванные как международной повесткой, так и ее уходом с поста.