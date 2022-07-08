Стало известно о "недостижимом консенсусе" участников G20 в вопросе Украины

Главы МИД стран G20 в ходе встречи на Бали не сумели прийти к общему мнению относительно ситуации на Украине и борьбы с последствиями кризиса. Это вносит неопределенность в перспективы будущего сотрудничества на форуме, сообщает агентство Associated Press.

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди отметила, что конфликт на Украине так или иначе затрагивался почти на всех двухсторонних контактах министров. Однако по окончании встречи она не смогла привести примеры каких-либо достигнутых договоренностей.

Консенсус остался недостижимым на фоне углубляющегося раскола между Востоком и Западом. <...> Не было сделано ни группового фото, не было выпущено итоговое коммюнике, как это делалось в предыдущие годы, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что глава МИД России Сергей Лавров досрочно покинет встречу в Индонезии. Отъезд министра происходит на фоне скандала с его прибытием на G20. Ряд западных политиков призывали бойкотировать Лаврова на саммите.