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27 минут назад

Экс-глава Минфина Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии

Lenta.ruиещё 1

Бывший глава Минфина Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра Британии после ухода с должности Бориса Джонсона. Об этом политик написал в своем аккаунте в Twitter.

Экс-глава Минфина Британии выдвинулся на пост премьера
Фото: ReutersReuters

«Я собираюсь стать следующим лидером КонсКонсервативной партии и вашим премьер-министром. Давайте восстановим доверие, восстановим экономику и воссоединим страну», — заявил он.

Бывший глава британского Казначейства подал в отставку с поста министра 5 июля из-за скандала, в котором фигурирует британский премьер Борис Джонсон и обвиняемый в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИД Кристофер Пинчер.

В четверг, 7 июля, Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании. Он будет выполнять обязанности главы правительства до момента, когда будет выбран новый лидер Консервативной партии.

Политик был вынужден сложить с себя полномочия из-за громкого скандала, вызванного пьяными домогательствами своего протеже, заместителя координатора Консервативной партии Криса Пинчера. Британские министры начали массово увольняться, а однопартийцы обратились к Джонсону с требованием самому покинуть должность.

В мире,Риши Сунак,Борис Джонсон,Консервативная партия,
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