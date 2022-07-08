Экс-глава Минфина Британии выдвинулся на пост премьера

Бывший глава Минфина Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра Британии после ухода с должности Бориса Джонсона. Об этом политик написал в своем аккаунте в Twitter.

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«Я собираюсь стать следующим лидером КонсКонсервативной партии и вашим премьер-министром. Давайте восстановим доверие, восстановим экономику и воссоединим страну», — заявил он.

Бывший глава британского Казначейства подал в отставку с поста министра 5 июля из-за скандала, в котором фигурирует британский премьер Борис Джонсон и обвиняемый в сексуальных домогательствах экс-замглавы МИД Кристофер Пинчер.

В четверг, 7 июля, Джонсон объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании. Он будет выполнять обязанности главы правительства до момента, когда будет выбран новый лидер Консервативной партии.