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38 минут назад

Bild: в нескольких городах ФРГ к зиме организуют общественные отапливаемые места

ТАССиещё 3

Некоторые города ФРГ собираются организовать в холодное время года общественные отапливаемые места для бесплатного пребывания тех, кто на фоне энергокризиса не справится с ростом цен на коммунальные услуги. Об этом сообщила в воскресенье газета Bild am sonntag.

В Германии к зиме организуют общественные отапливаемые места
Фото: ReutersReuters

Такие планы есть у властей городов Людвигсхафен (земля Рейнланд-Пфальц). Там могут отдать под эти нужды крытый спортивный центр, который раньше уже перестраивался в вакцинационный центр. Кроме Людвигсхафена в статье называются населенные пункты Нойштадт, Франкенталь и Ландау.

Власти ФРГ призывают население экономить электроэнергию для того, чтобы можно было легче заполнить газохранилища (ПХГ) к зиме. Сейчас ФРГ существенно зависит от газа из России, но его поставки сократились. На данный момент ПХГ заполнены на 63%.

В понедельник начинается плановая ежегодная инспекция газопровода "Северный поток", по которому ФРГ получает газ из РФ. С 11 по 21 июля поставки по нему остановятся полностью.

Как ранее сообщала Bild со ссылкой на прогнозы Ассоциации жилищного хозяйства, рост цен на электроэнергию в ФРГ окажется более заметным для потребителей в 2022 году, чем предполагалось ранее. В этом объединении предположили, что дополнительные издержки для домохозяйств, состоящих из одного человека, составят €2 700 в год, а, к примеру, из четырех - €5 000. Методология подсчетов в статье не объясняется.

Цены на энергоносители растут в ФРГ с конца 2021 года, ускорилась динамика после начала российской специальной военной операции на Украине. По данным Федерального статистического ведомства ФРГ, в июне стоимость энергоносителей выросла на 38%. Правительство параллельно с этим планирует к 2024 году отказаться от российского газа. Поставки угля и нефти из РФ предполагается заменить к концу года.

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