Губернатор Аляски Майк Данливи обратился к российским политическим деятелям, вспомнившим, что ранее регион был частью России. Об этом пишет ТАСС.

«Российским политикам, которые считают, что могут вернуть обратно Аляску: удачи», - написал глава штата США в соцсетях.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин порекомендовал американским властям вспомнить об Аляске. Заявление политика прозвучало в контексте обсуждения политики США по отношению к России.