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12 минут назад

Губернатор Аляски пожелал удачи российским политикам

Алиса Селезнёва

Губернатор Аляски Майк Данливи обратился к российским политическим деятелям, вспомнившим, что ранее регион был частью России. Об этом пишет ТАСС.

«Российским политикам, которые считают, что могут вернуть обратно Аляску: удачи», - написал глава штата США в соцсетях.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин порекомендовал американским властям вспомнить об Аляске. Заявление политика прозвучало в контексте обсуждения политики США по отношению к России.

Володин напомнил США про Аляску

Глава нижней палаты парламента подчеркнул, что если американские власти продолжат попытки «распоряжаться российскими ресурсами», Москве будет, что «возвращать».

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