Губернатор Аляски Майк Данливи обратился к российским политическим деятелям, вспомнившим, что ранее регион был частью России. Об этом пишет ТАСС.
«Российским политикам, которые считают, что могут вернуть обратно Аляску: удачи», - написал глава штата США в соцсетях.
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин порекомендовал американским властям вспомнить об Аляске. Заявление политика прозвучало в контексте обсуждения политики США по отношению к России.
Глава нижней палаты парламента подчеркнул, что если американские власти продолжат попытки «распоряжаться российскими ресурсами», Москве будет, что «возвращать».