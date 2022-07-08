Бывший Постоянный представитель Сингапура в ООН Кишор Махбубани назвал действия Запада по отношению к России недальновидными. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание The National Interest.

«Близорукость Запада в отношениях с Россией проявляется в неразумных попытках исключить ее из G20», — отметил Махбубани.

По его словам, власти США и Великобритании ставят себе в заслугу санкций против России. При этом западный мир составляет всего 12% населения Земли, и остальные страны не разделяют антироссийскую политику.

Таким образом, Америка и Европа, настаивающие на изоляции России, рискуют навлечь на себя проблемы с другими странами. А в этот время Китай и Индия будут снижать зависимость от них и выстраивать новые финансовые и политические системы.

«Россия не исчезнет. Полностью разгневанная и отчужденная РФ — не в интересах Европы. Она будет соседом Европы ближайшие тысячи лет, и у нее будут достаточно хорошие отношения с большинством стран мира за пределами Запада», - заметил политик.