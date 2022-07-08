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28 минут назад

В Сингапуре предрекли проблемы Западу при попытках исключить РФ из G20

Алиса Селезнёва

Бывший Постоянный представитель Сингапура в ООН Кишор Махбубани назвал действия Запада по отношению к России недальновидными. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание The National Interest.

«Близорукость Запада в отношениях с Россией проявляется в неразумных попытках исключить ее из G20», — отметил Махбубани.

По его словам, власти США и Великобритании ставят себе в заслугу санкций против России. При этом западный мир составляет всего 12% населения Земли, и остальные страны не разделяют антироссийскую политику.

Лавров досрочно покинет саммит G20 в Индонезии

Таким образом, Америка и Европа, настаивающие на изоляции России, рискуют навлечь на себя проблемы с другими странами. А в этот время Китай и Индия будут снижать зависимость от них и выстраивать новые финансовые и политические системы.

«Россия не исчезнет. Полностью разгневанная и отчужденная РФ — не в интересах Европы. Она будет соседом Европы ближайшие тысячи лет, и у нее будут достаточно хорошие отношения с большинством стран мира за пределами Запада», - заметил политик.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бойкот России на СМИД G20 провалился еще до его начала. Она отметила, что главу российского МИД Сергея Лаврова проигнорировали лишь семь стран – участницы G7. По ее словам, если бы западные СМИ знали арифметику, «то могли бы решить нехитрую задачку: 20 - 7 = 13».

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