"В ужасе от подлого убийства": мировые лидеры отреагировали на смерть Абэ

В правительстве Японии создали кризисный штаб после покушения на бывшего экс-премьера страны Синдзо Абэ. Нынешний премьер-министр Японии Фумио Кисида, который, как и Абэ, вел предвыборную кампанию, срочно свернул ее и прилетел в Токио. Он выступил перед журналистами, едва сдерживая слезы.

«Это варварский поступок во время предвыборной кампании, которая является основой демократии, и он абсолютно непростителен. Я самым решительным образом осуждаю подобные действия», – заявил Кисида.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ получил два огнестрельных ранения в шею и одно в сердце в результате покушения на политика. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на представителей больницы Университета Нары.

Нападение на экс-главу японского политика было совершено сегодня в 11:30 по местному времени в городе Нара во время выступления на улице в рамках избирательной кампании в преддверии выборов в верхнюю палату парламента, которые намечены на 10 июля.

Преступник несколько раз выстрелил в Абэ с расстояния около пяти метров. Пули достигли цели. Очевидцы заметили, что в области шеи и груди политика появились пятна крови.

На вертолете в срочном порядке Синдзо Абэ был доставлен в больницу. Он был без сознания в состоянии "остановки легких и сердца". Врачи до последнего боролись за жизнь бывшего руководителя японского кабмина, но оказались бессильны. Политик скончался в возрасте 67 лет.

Убийца был схвачен полицией на месте преступления. Им оказался 41-летний мужчина, который в прошлом проходил службу в Морских силах самообороны Японии. По его признанию, он был недоволен Абэ и намеревался убить политика. Вместе с тем преступник не имел ничего против политических взглядов бывшего японского премьера.

Синдзо Абэ был успешным политиком и лидером, который оставил после себя значимое для Японии наследие. Так его кончину прокомментировал действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает агентство Reuters.

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«Абэ был моим лучшим другом, с которым я провел много времени вместе. Я не могу найти слов, чтобы описать, что я чувствую после его смерти... Я с большим уважением отношусь к наследию, которое он оставил после себя, и выражаю [его семье] глубочайшие соболезнования», — заявил премьер, выразив глубокое разочарование от потери Абэ.

Кисида добавил, что смерть политика станет поводом задуматься о ценностях демократии и свободных выборов для граждан Японии, которые «нужно защищать любой ценой». Он также отметил, что произошедшее не должно повлиять на выборный процесс, который пройдет с соблюдением всех мер безопасности.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жене и матери экс-премьера Японии Синдзо Абэ, погибшего в результате покушения. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. 67-летний политик скончался 8 июля в больнице Медицинского университета Нары.

Уважаемая госпожа Еко Абэ, уважаемая госпожа Акиэ Абэ, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего сына и супруга Синдзо Абэ <...>. Желаю вам и вашим родным стойкости и мужества перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты, — говорится в телеграмме.

Путин также подчеркнул, что рука преступника оборвaла жизнь выдающегося политика, много сделавшего для развития добросоcедских отношений между РФ и Япoнией. Российский лидер отметил, что поддерживал с Aбэ регулярные контакты, в которых в полной мере проявлялись прекраcные личные и профессиональные качества экс-премьера.

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал, — резюмировал Путин.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что потрясен "ужасным нападением", совершенным в пятницу на экс-премьера Японии Синдзо Абэ.

"Мои мысли о родных и близких этого великого премьер-министра. Франция выражает солидарность с народом Японии", - написал Макрон в пятницу в своем Twitter, добавив, что "шокирован этим ужасным нападением".

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил соболезнования в связи со смертью экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте ЕС.

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«Я потрясен трагической новостью о том, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после чудовищного нападения, которое произошло во время кампании за демократические выборы. Мы осуждаем это самым решительным образом. Наши мысли с его семьей, друзьями, премьер-министром Фумио Кисида и японским народом. Сегодня Европейский союз теряет друга, который помог углубить и укрепить двусторонние отношения во всех областях», — заявил он.

В Индии объявлен однодневный национальный траур в связи с гибелью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщил в Twitter глава индийского правительства Нарендра Моди. Он отметил, что его народ «солидарен с японскими братьями и сестрами в этот трудный момент».

В знак нашего глубочайшего уважения к бывшему премьер-министру Синдзо Абэ 9 июля 2022 года будет объявлен однодневный национальный траур, — написал Моди.

По словам индийского премьера, Абэ внес значительный вклад в развитие индийско-японских отношений. Благодаря ему они вышли на уровень «особого стратегического и глобального партнерства».

Израиль скорбит в связи с гибелью экс-премьера Японии Синдзо Абэ, который скончался в результате покушения.

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«Я в ужасе от подлого убийства Синдзо Абэ, одного из самых выдающихся лидеров Японии современности. Мы встречались, когда я возглавлял израильскую оппозицию, и я был глубоко впечатлён его руководством, видением и уважением к Израилю. Скорбим вместе с его семьёй и всем японским народом», — написал президент Израиля Ицхак Герцог в Twitter.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что "шокирован и глубоко опечален" покушением на экс-премьера Японии Синдзо Абэ, которого он назвал защитником "многостороннего миропорядка и демократических ценностей".

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"Шокирован и глубоко опечален трусливым нападением на Абэ во время исполнения им своих профессиональных обязанностей. Настоящий друг, яростный защитник многостороннего миропорядка и демократических ценностей. ЕС поддерживает народ и правительство Японии в эти трудные времена. Глубокие соболезнования его семье", - написал Мишель в пятницу в Twitter.

С аналогичными заявлениями выступили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европарламента Роберта Метсола.

Зампред Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным, коллегам и однопартийцам экс-премьера Японии Синдзо Абэ, погибшего в пятницу в результате покушения.

"Организаторы и исполнители кровавого преступления должны понести скорое, неизбежное и самое суровое наказание", - приводит слова Медведева пресс-служба ЕР.

В цивилизованном мире нет и не может быть оправдания терроризму и экстремизму, подчеркнул лидер партии.

Погибшего политика он назвал авторитетным государственным деятелем, человеком с твердым характером и убеждениями.