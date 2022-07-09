Запорожье попросило Россию о помощи из-за отключения газоснабжения

Власти Запорожской области обратились к правительству России с просьбой помочь с газоснабжением в чрезвычайной ситуации, так как Киев отключил область от газоснабжения. Об этом заявил глава местной военно-гражданской администрации Евгений Балицкий в Telegram-канале.

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По его словам, повреждений газовой трубы нет, власти просят у России прислать электроприборы промышленного и бытового назначения. Балицкий заявил, что действия Киева показывают, что ему не нужна Запорожская область и ее жители.

«Это их методы, которыми они действовали и в Крыму. Методы геноцида — отключая людям воду, газ, электричество», — сказал Балицкий.