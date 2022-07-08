Лидер Финляндии разрешил поставить забор на границе с РФ

«Таким образом, в национальное законодательство будут добавлены положения о строительстве барьеров в пограничной зоне, таких как заборы, чтобы лучше подготовиться к различным угрозам безопасности страны», — поясняет агентство со ссылкой на МВД Финляндии.

Предположительно, планы усилить границу связаны с опасениями, будто Москва может использовать потоки беженцев для оказания политического давления на соседние европейские страны в связи с кризисом на Украине. Это происходило в 2021 году на границе Белоруссии с рядом стран ЕС, когда после введения жестких санкций президент республики Александр Лукашенко отказался сдерживать миграционные потоки в Европу. Из-за возникшего кризиса к границе съехались тысячи людей, многие из которых пытались нелегально проникнуть в Польшу, Литву или Латвию.