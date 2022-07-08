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44 минуты назад

Лидер Финляндии одобрил решение поставить допзаграждения на границе с Россией

Lenta.ru

Президент Финляндии Саули Ниинистё одобрил предложенные парламентом поправки к закону о погранохране страны, согласно которым охрану границы с Россией усилят. Об этом сообщает ТАСС.

Лидер Финляндии разрешил поставить забор на границе с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Закон вступит в силу 15 июля этого года.

«Таким образом, в национальное законодательство будут добавлены положения о строительстве барьеров в пограничной зоне, таких как заборы, чтобы лучше подготовиться к различным угрозам безопасности страны», — поясняет агентство со ссылкой на МВД Финляндии.

Парламент принял соответствующее решение 7 июля из-за «гибридных угроз», якобы исходящих со стороны России. Усиление охраны будет означать строительство допзаграждений на 1300-километровой границе.

Предположительно, планы усилить границу связаны с опасениями, будто Москва может использовать потоки беженцев для оказания политического давления на соседние европейские страны в связи с кризисом на Украине. Это происходило в 2021 году на границе Белоруссии с рядом стран ЕС, когда после введения жестких санкций президент республики Александр Лукашенко отказался сдерживать миграционные потоки в Европу. Из-за возникшего кризиса к границе съехались тысячи людей, многие из которых пытались нелегально проникнуть в Польшу, Литву или Латвию.

В мире,Александр Лукашенко,ЕС,
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