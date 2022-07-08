NASA обвинило Россию в использовании Международной космической станции в политических целях. Агентство возмутило фото российских космонавтов с флагами Донецкой и Луганской народных республик. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

По мнению NASA, таким образом РФ использует МКС в политических целях для поддержки спецоперации на Украине. В заявлении агентства говорится, что оно «решительно осуждает использование МКС в политических целях».

«Это в корне несовместимо с основной функцией станции для 15 стран-участниц - продвигать науку и развивать технологии в мирных целях», - говорится в заявлении.