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1 час назад

Синдзо Абэ скончался в больнице после покушения

Алиса Селезнёва

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого сегодня было совершено покушение, умер в больнице. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

По словам представителя Либерально-демократической партии, политик скончался в возрасте 67 лет в больнице Медицинского университета, куда был доставлен сразу после нападения.

Синдзо Абэ получил сегодня огнестрельные ранения во время уличного выступления. 41-летний Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в политика сзади из самодельного пистолета, после чего экс-премьер упал на землю. Его доставили в больницу «без признаков жизни». Медики провели Абэ переливание крови, но спасти его не смогли.

Стрелявший в Абэ назвал причину покушения

Нападавший, который ранее служил в морских силах самообороны Японии, был задержан. Он объяснил правоохранителям, что хотел убить Абэ, так как был недоволен его работой на посту премьер-министра.

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