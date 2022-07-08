Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, на которого сегодня было совершено покушение, умер в больнице. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

По словам представителя Либерально-демократической партии, политик скончался в возрасте 67 лет в больнице Медицинского университета, куда был доставлен сразу после нападения.

Синдзо Абэ получил сегодня огнестрельные ранения во время уличного выступления. 41-летний Тэцуя Ямагами дважды выстрелил в политика сзади из самодельного пистолета, после чего экс-премьер упал на землю. Его доставили в больницу «без признаков жизни». Медики провели Абэ переливание крови, но спасти его не смогли.