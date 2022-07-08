Раненый бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ не подает признаков жизни. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники в больнице в городе Нара.

Напомним, что Абэ ранили во время выступления на митинге в Нара. 67-летнего политика доставили в больницу «без признаков жизни». 41-летний бывший японский военный Тэцуя Ямагами, совершивший нападение, заявил, что был недоволен работой бывшего премьера.

Нападавшего тут же задержали правоохранители — преступник не пытался сбежать с места происшествия и после выстрелов остался стоять с опущенным оружием. Во время допроса в полиции Ямагами признался, что хотел убить Абэ, поскольку недоволен его работой на посту премьер-министра.