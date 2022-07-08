Мирный договор с Россией  и «абэномика»: Биография Синдзо Абэ

Сегодня на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было совершено покушение. «Рамблер» публикует биографию политика, который занимал пост главы правительства самое длительное время в новейшей истории страны.

Фото: ТАСС ТАСС

Синдзо Абэ родился 21 сентября 1954 года в Токио. Он происходит из известной семьи. Его дед Нобусукэ Киси в 1957-1960 годах возглавлял правительство, а отец Синтаро Абэ четыре года занимал пост министра иностранных дел.

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Сам Синдзо Абэ получил образование как в Японии, закончив в 1977 году юридический факультет университета Сэйкэй, так и в США. В 1978-1979 годах он учился в Высшей школе государственной политики при Университете Южной Калифорнии.

После возвращения на родину будущий премьер-министр Японии три года проработал в сталелитейной компании Kobe Steel, а затем начал свою политическую карьеру. В ноябре 1982 года он стал помощником министра иностранных дел под руководством своего отца.

В 1993 году Синдзо Абэ был избран депутатом Палаты представителей (нижней палаты парламента) от Либерально-демократической партии. После чего избирался в парламент еще восемь раз.

В 1999 году возглавил Комитет здравоохранения Палаты представителей. В 2003-2006 годах занимал пост генерального секретаря Либерально-демократической партии. В 2006 году стал председателем партии.

26 сентября 2006 года как лидер победившей на выборах партии Абэ был утвержден парламентом в должности премьер-министра. Он стал самым молодым главой кабинета министров Японии со времен Второй мировой войны. Однако в первой половине 2007 года на фоне череды скандалов популярность кабинета Абэ резко упала, и в сентябре он объявил о своей отставке из-за проблем со здоровьем.

26 декабря 2012 года Синдзо Абэ вновь стал премьер-министром. Он выступал за укрепление отношений между США и Японией, а также хотел улучшить отношения с Россией и подписать мирный договор. Также премьер-министр запомнился своей экономической политикой, которая получила название «абэномика».

21 ноября 2014 года Абэ распустил парламент. На досочных выборах победила Либерально-демократическая партия, что позволило ему вновь занять пост премьер-министра. Он добился принятия законов, изменивших трактовку 9-й статьи конституции и расширивших полномочия Сил самообороны Японии. В частности, было закреплено право на «коллективную самооборону».

Решение о роспуске нижней палаты парламента Синдзо Абэ принял и 28 сентября 2017 года для того, чтобы правящая коалиция смогла завоевать конституционное большинство. При этом такому решению предшествовало разбирательство в связи с возможной причастностью Абэ и его окружения к незаконным махинациям вокруг «Моритомо Гакуэн» и «Какэ Гакуэн» и падение рейтинга правительства.

Его замысел увенчался успехом: Либерально-демократическая партия и ее партнер – партия «Комэйто» – по итогам досрочных выборов 22 октября вместе получили более двух третей мандатов.

В итоге Абэ снова занял пост премьер-министра, а затем несколько раз переизбирался на новый срок. Сильный удар по его позициям нанесла пандемия коронавируса, и рейтинг кабинета министров вновь начал падать.

28 августа 2020 года Синдзо Абэ объявил о своей отставке в связи с ухудшившимся состоянием здоровья, при этом он продолжал исполнять обязанности до избрания преемника. Таким образом, политик занимал пост главы японского правительства самое длительное время в новейшей истории страны – более 2799 дней.