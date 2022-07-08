Стрелявший в Абэ назвал причину покушения

Бывший японский военный Тэцуя Ямагами, совершивший покушение на Синдзо Абэ, заявил, что был недоволен работой бывшего премьера. Об этом сообщает NHK.

Абэ был ранен во время выступления на митинге в городе Нара. 67-летнего политика доставили в больницу «без признаков жизни».

41-летний Ямагами уже задержан.

Женщина, присутствовавшая на выступлении Абэ, рассказала NHK, что политик потерял сознание после второго выстрела.

Она сказала, что видела мужчину, приближавшегося к Абэ сзади, пока тот произносил речь. После выстрелов этот человек остался на месте с опущенным пистолетом, не пытаясь бежать.

Источники в следственных органах сообщили NHK, что пистолет, изъятый у него, оказался самодельным.