Установлена личность стрелявшего в Синдзо Абэ

Правоохранительные органы Японии установили личность стрелявшего в экс-премьер-министра страны Синдзо Абэ. Им оказался бывший моряк Сил самообороны Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Nihon TV.

Фото: ТАСС ТАСС

Как выяснилось, мужчина, совершивший в пятницу покушение на Синдзо Абэ - 41-летний Тэцуя Ямагами. Ранее он служил в морских силах самообороны Японии. Стрелок был задержан сразу после того, как совершил несколько выстрелов. Отмечается, что Синдзо Абэ в этот момент выступал с предвыборной речью в городе Нара.

Момент выстрела и задержания Ямагами попали на видео очевидцев. На кадрах видно, как мужчина стреляет политику в спину. В настоящее время полиция допрашивает задержанного.

Напомним, покушения на Абэ произошло в пятницу, 8 июля, в городе Нара в 11:30 (05:30 мск) во время выступления политика. Неизвестный выстрелил в него несколько раз в спину, после чего политик упал. Абэ госпитализировали на машине скорой помощи.