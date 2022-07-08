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21 минуту назад

Установлена личность стрелявшего в Синдзо Абэ

Алиса Селезнёва

Правоохранительные органы Японии установили личность стрелявшего в экс-премьер-министра страны Синдзо Абэ. Им оказался бывший моряк Сил самообороны Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Nihon TV.

Установлена личность стрелявшего в Синдзо Абэ
Фото: ТАССТАСС

Как выяснилось, мужчина, совершивший в пятницу покушение на Синдзо Абэ - 41-летний Тэцуя Ямагами. Ранее он служил в морских силах самообороны Японии. Стрелок был задержан сразу после того, как совершил несколько выстрелов. Отмечается, что Синдзо Абэ в этот момент выступал с предвыборной речью в городе Нара.

Момент выстрела и задержания Ямагами попали на видео очевидцев. На кадрах видно, как мужчина стреляет политику в спину. В настоящее время полиция допрашивает задержанного.

Посол РФ в Токио прокомментировал нападение на Абэ

Напомним, покушения на Абэ произошло в пятницу, 8 июля, в городе Нара в 11:30 (05:30 мск) во время выступления политика. Неизвестный выстрелил в него несколько раз в спину, после чего политик упал. Абэ госпитализировали на машине скорой помощи.

Посол России в Токио Михаил Галузин сообщил, что молится о здоровье экс-премьера Японии и осуждает варварское покушение на него.

В мире,Михаил Галузин,Синдзо Абэ,
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