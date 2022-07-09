Байден позвонил премьер-министру Японии Фумио Кисиде

«Байден позвонил Кисиде, чтобы выразить возмущение, печаль и соболезнования в связи с трагической смертью Абэ. Президент подчеркнул, что он и американский народ поддерживают премьер-министра и народ Японии во время траура», — говорится в заявлении Белого дома.