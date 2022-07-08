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34 минуты назад

В США отреагировали на отставку Джонсона

Елена Прошина

НАТО продолжит поддерживать Украину даже после отставки премьера Великобритании Бориса Джонсона. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости.

В США отреагировали на отставку Джонсона
Фото: ReutersReuters

«Наш альянс с Великобританией остается сильным. На историческом саммите НАТО в Мадриде участники договорились продолжать поддерживать Украину, и это не изменится», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что Борис Джонсон уходит с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. При этом он заверил, что продолжит выполнять свои обязанности до назначения нового главы кабинета министров.

Издание отмечает, что по результатам опроса больше половины жителей Великобритании не хотят, чтобы Джонсон сохранил свою должность премьера.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане его страны опечалены новостью об уходе Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании.

«Друг Борис Джонсон, все украинцы с грустью восприняли новость о сложении полномочий главы Консервативной партии», — сказал он и искренне поблагодарил власти Великобритании за решительную помощь Киеву «с первых дней войны».

Ранее Джонсон провел телефонный разговор с Зеленским и пообещал, что продолжит помогать Украине с обороной до тех пор, пока в этом будет необходимость.

В мире,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Консервативная партия,НАТО,Администрация США,
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