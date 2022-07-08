Зеленский раскрыл планы Украины относительно НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО станет лучшей гарантией безопасности для страны. Он подчеркнул, что Украина не отказалась от этого пути. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Зеленского телекомпании CNN.
Ранее власти Украины заявляли, что попытки добиться членства в Североатлантическом альянсе бесперспективны. Они выражали готовность удовлетвориться гарантиями безопасности со стороны других стран в качестве одной из составляющих урегулирования конфликта с Россией.
«Мы готовы присоединиться к любой структуре, которая бы гарантировала нам окончание войны и безопасность», — сказал Зеленский.
Он добавил, что лучшей гарантии безопасности для Украины, чем вступление в Североатлантический альянс, не существует. Зеленский отметил, что Украина не откажется от своего пути в НАТО.
Зеленский также упомянул о согласии НАТО принять в ряды альянса Финляндию и Швецию. Он выразил согласие с расширением альянса и заявил, что такое же решение касательно Украины предотвратило бы боевые действия и избавило бы западные страны от необходимости предоставления помощи Киеву.
«Весь мир помогает Украине, некоторые оказывают гуманитарную помощь, другие — финансовую или военную. Мир делает многое, а можно было просто взять Украину в НАТО», — подчеркнул Зеленский.