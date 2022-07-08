Зеленский раскрыл планы Украины относительно НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО станет лучшей гарантией безопасности для страны. Он подчеркнул, что Украина не отказалась от этого пути. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Зеленского телекомпании CNN.

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Ранее власти Украины заявляли, что попытки добиться членства в Североатлантическом альянсе бесперспективны. Они выражали готовность удовлетвориться гарантиями безопасности со стороны других стран в качестве одной из составляющих урегулирования конфликта с Россией.

«Мы готовы присоединиться к любой структуре, которая бы гарантировала нам окончание войны и безопасность», — сказал Зеленский.

Он добавил, что лучшей гарантии безопасности для Украины, чем вступление в Североатлантический альянс, не существует. Зеленский отметил, что Украина не откажется от своего пути в НАТО.

Зеленский также упомянул о согласии НАТО принять в ряды альянса Финляндию и Швецию. Он выразил согласие с расширением альянса и заявил, что такое же решение касательно Украины предотвратило бы боевые действия и избавило бы западные страны от необходимости предоставления помощи Киеву.