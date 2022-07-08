Зеленский прокомментировал идею отдать украинские территории

Соединенные Штаты помогают Украине, много помогают, но этого недостаточно для того, чтобы победить. Мы хотим увеличения этой помощи. Мы бьемся за свою территорию, мы не хотим, чтобы люди из других стран бились за нашу территорию. Но США являются мировой экономикой и могут помочь нам как оружием, так и финансами, — сказал Зеленский.