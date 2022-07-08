Лидер Бразилии: Санкции против России не сработали

Президент Бразилии Жаир Болсонару считает, что санкции США и Европы против России не сработали.

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«Экономические барьеры, которые США и Европа ввели против России, не сработали», - заявил политик в своем видеообращении в соцсетях.

В речи Болсоналу отметил, что у него уравновешенная позиция по отношению к РФ, и именно это позволило ему приобретать необходимые стране русские удобрения.