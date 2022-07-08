«Экономические барьеры, которые США и Европа ввели против России, не сработали», - заявил политик в своем видеообращении в соцсетях.
В речи Болсоналу отметил, что у него уравновешенная позиция по отношению к РФ, и именно это позволило ему приобретать необходимые стране русские удобрения.
Ранее "Свободная пресса" писала о том, что немецкий канцлер Олаф Шольц отреагировал на призывы жителей страны завершить антироссийские санкции. Политик отметил, что Берлин будет сохранять солидарность с Киевом так долго, насколько это будет необходимо, чтобы Украина могла защищаться.