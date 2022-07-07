В США допустили смягчение санкций против России

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак допустил смягчение санкций США против России после промежуточных выборов в Конгресс осенью 2022 года. По его мнению, это может произойти, если победу одержит Республиканская партия, передает ТАСС.

Фото: Pixabay Pixabay

Эксперт отметил, что выборы могут изменить политический расклад и привести к власти значительное число недовольных текущим курсом администрации президента США Джо Байдена.

«Неизбежно встанет вопрос о том, насколько дальновидной и продуманной оказалась кампания антироссийских санкций, больно бьющих, прямым или косвенным образом, по привычным среднему американцу привычкам потребления», — указал Шостак.

По словам директора инвестиционной компании, смена политического курса может подразумевать смягчение запрета на импорт российской нефти, сырья и удобрений, а также ограничений в финансовой сфере, в том числе санкционного режима против банков, связанных с процедурами расчета.

Шостак добавил, что смягчение рестрикций будет подаваться как крайнее исключение и помощь малообеспеченным слоям населения, а также как спасительная мера для нефтеперерабатывающей промышленности и аграрного сектора.