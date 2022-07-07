Шольца призвали уйти в отставку

Читатели германской газеты Die Welt призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца уйти в отставку после его заявления об использовании Россией газа как оружия.
Часть комментаторов указала на «наивность» или «двуличность» политика, который удивляется контрмерам Москвы, ставшим ответом на санкции против России.
«Канцлера, который путает причину и следствие, следует, подобно британскому премьеру Джонсону, попросить уйти в отставку. Но на самом деле Шольц пытается запутать публику», — написал читатель с псевдонимом W H.
«Экономические санкции против России сказываются на нас, на населении. Это полный провал правительства», — отметил в комментарии пользователь Befana.
Другие добавили, что власти страны «не в состоянии предвидеть последствия своих действий».
Шольц ранее заявил, что Германия готова предоставить Украине «гарантии безопасности».