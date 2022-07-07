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10 минут назад

Шольца призвали уйти в отставку

Газета.Ru

Читатели германской газеты Die Welt призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца уйти в отставку после его заявления об использовании Россией газа как оружия.

Шольца призвали уйти в отставку
Фото: ReutersReuters

Часть комментаторов указала на «наивность» или «двуличность» политика, который удивляется контрмерам Москвы, ставшим ответом на санкции против России.

«Канцлера, который путает причину и следствие, следует, подобно британскому премьеру Джонсону, попросить уйти в отставку. Но на самом деле Шольц пытается запутать публику», — написал читатель с псевдонимом W H.

«Экономические санкции против России сказываются на нас, на населении. Это полный провал правительства», — отметил в комментарии пользователь Befana.

Другие добавили, что власти страны «не в состоянии предвидеть последствия своих действий».

Шольц ранее заявил, что Германия готова предоставить Украине «гарантии безопасности».

В мире,Олаф Шольц,
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