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37 минут назад

Додон заявил о тайных поставках оружия из США в Молдавию

RT на русскомиещё 2

Бывший президент Молдавии Игорь Додон в интервью телеканалу «Публика» заявил, что США тайно поставляют оружие в страну.

Додон заявил о тайных поставках американского оружия в Молдавию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Кишинёве приземлились несколько самолётов ВВС США с непонятными грузами на борту. Когда мы запрашивали через парламент информацию, то нам ответили что она секретная... Я знаю по неофициальным каналам, что Молдове поставляется оружие», — цитирует его ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что страны НАТО обсуждают возможность того, чтобы Молдавия была вооружена по стандартам альянса.

Как отметила молдавский президент Майя Санду, Молдавия рассматривает только безвозмездное получение вооружений в качестве помощи для переоснащения своей армии.

В мире,Армия,Игорь Додон,НАТО,
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