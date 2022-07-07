Додон заявил о тайных поставках американского оружия в Молдавию

«В Кишинёве приземлились несколько самолётов ВВС США с непонятными грузами на борту. Когда мы запрашивали через парламент информацию, то нам ответили что она секретная... Я знаю по неофициальным каналам, что Молдове поставляется оружие», — цитирует его ТАСС.