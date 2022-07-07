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52 минуты назад

Главы МИД стран G7 не пришли на ужин на встрече G20

ТАСС

Министры иностранных дел стран Группы семи (G7 - Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) не приняли участие в официальном званном ужине в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати (G20) на Бали. Это подтвердила в четверг японскому агентству Kyodo глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Главы МИД стран G7 не пришли на ужин на встрече G20
Фото: ShutterstockShutterstock

О причинах такого решения на данный момент не сообщается.

Ранее Kyodo отмечало, что глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси "посчитал неуместным" участие в ужине, поскольку "была вероятность того, что на нем будет присутствовать министр иностранных дел России" Сергей Лавров.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров во время официального званного ужина глав внешнеполитических ведомств G20 в Индонезии провел ряд двусторонних контактов. "Лавров в ходе ужина провел целый ряд двусторонних контактов и не заметил отсутствия, как выясняется, бойкотирующих", - сказала дипломат на просьбу прокомментировать информацию о том, что министры стран G7 отказались присутствовать на ужине из-за участия главы российской дипломатии.

В мире,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,
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