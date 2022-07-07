Главы МИД стран G7 не пришли на ужин на встрече G20

Министры иностранных дел стран Группы семи (G7 - Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) не приняли участие в официальном званном ужине в рамках встречи глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати (G20) на Бали. Это подтвердила в четверг японскому агентству Kyodo глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

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О причинах такого решения на данный момент не сообщается.

Ранее Kyodo отмечало, что глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси "посчитал неуместным" участие в ужине, поскольку "была вероятность того, что на нем будет присутствовать министр иностранных дел России" Сергей Лавров.