Самые известные скандалы с участием Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг, 7 июля, покинул посты главы кабмина страны и лидера Консервативной партии. За свою политическую карьеру он участвовал во многих крупных политических проектах, вел переговоры с лидерами России, США, Ирана, Бразилии. Кроме того, он неоднократно оказывался в центре громких скандалов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Журналисты подчеркнули, что негативную реакцию у публики вызывали многие действия Бориса Джонсона. В частности, в ноябре 2021 года на него подали иск в суд экоактивисты. Они обвинили премьера в том, что его правительство не приняло «практические и эффективные меры» для борьбы с глобальным потеплением.

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Среди скандалов особое место занимает так называемый «Ремонтгейт». Британцы крайне негативно восприняли опубликованную в СМИ информацию о том, что ремонт квартиры главы британского кабмина стоимостью 200 000 фунтов стерлингов ($274 000) оплатил спонсор из Консервативной партии.

По итогам проверки партия была оштрафована на значительную сумму за нарушение правил политических пожертвований, сообщают «Ведомости».

В ноябре прошлого года вместе с экологами на Джонсона обрушились и политики. Они обвинили его в покрывательстве депутата-тори Оуэна Патерсона, который якобы грубо нарушал правила лоббизма. Премьеру удалось купировать скандал, но он негативно отозвался на его рейтинге.

К 2021 году относятся и «ковидные вечеринки». Во время локдауна, когда британцам запрещалось приводить домой гостей, премьер-министр устраивал регулярные вечеринки для сотрудников своего аппарата. Мероприятие было проведено, в том числе, и накануне похорон принца Филиппа, мужа королевы Елизаветы II.

В конце июня 2022 года разразился очередной скандал. Причиной его стало поведение организатора правящей Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера.