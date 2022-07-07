Елена Зеленская появилась на обложке Time

Черно-белую фотографию для обложки сделал Александр Чекменёв, ранее снимавший для обложки Time президента Украины. Издание также взяло интервью у 44-летней жены украинского президента, в котором рассказывается о ее инициативе по организации оказания психологической помощи населению страны после начала специальной военной операции РФ. "Пока ее муж сконцентрирован на обеспечении получения вооружений и другой поддержки с Запада, первая леди посвятила себя тому, чтобы помочь стране справиться с ее травмами, как коллективными, так и личными", - пишет журнал.