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1 час назад

Бык помог перевернувшейся черепахе и попал на видео

Денис Фьючин

Бык помог черепахе встать на лапы. Пресмыкающееся перевернулось на спину и не могло самостоятельно подняться. Тогда на помощь рептилии пришел ее парнокопытный знакомый. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший снятое невольными свидетелями видео.

На записи можно увидеть, как под одобрительные крики людей буйвол при помощи своего рога подцепляет черепаху и переворачивает ее. Судя по кадрам, животные содержатся в каком-то вольере, а действие происходит на глазах у посетителей заведения.

«Бык помог черепахе встать на ноги. Рогатый не бросил маленькую соседку в беде и выручил её в трудную минуту», – говорится в публикации к ролику.

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