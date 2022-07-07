Бык помог перевернувшейся черепахе и попал на видео

Бык помог черепахе встать на лапы. Пресмыкающееся перевернулось на спину и не могло самостоятельно подняться. Тогда на помощь рептилии пришел ее парнокопытный знакомый. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший снятое невольными свидетелями видео.
На записи можно увидеть, как под одобрительные крики людей буйвол при помощи своего рога подцепляет черепаху и переворачивает ее. Судя по кадрам, животные содержатся в каком-то вольере, а действие происходит на глазах у посетителей заведения.
«Бык помог черепахе встать на ноги. Рогатый не бросил маленькую соседку в беде и выручил её в трудную минуту», – говорится в публикации к ролику.