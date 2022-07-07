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1 час назад

Минобороны: США проводили испытания опасных заболеваний на военнослужащих Украины

Деловая газета "Взгляд"

Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) привлекались добровольцами к экспериментам по оценке переносимости опасных заболеваний, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

США проводили испытания опасных заболеваний на военнослужащих Украины
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФРИА Новости/Министерство обороны РФ

Он рассказал о состоянии здоровья добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих. Представитель МО утверждает, что 33% обследованных переболели или больны гепатитом А, более 4% – лихорадкой с почечным синдромом, 20% – лихорадкой Западного Нила, передает ТАСС.

«Приведенные цифры существенно превышают среднестатистические показатели. С учетом того, что данные заболевания активно изучались Пентагоном в рамках украинских проектов, есть основания полагать, что военнослужащие вооруженных сил Украины привлекались в качестве добровольцев к экспериментам по оценке переносимости опасных инфекционных заболеваний», – сказал Кириллов.

Ранее Кириллов заявил, что ряд проектов по испытанию биологического оружия на Украине был реализован в интересах Центральной медико-санитарной службы Вооруженных сил ФРГ (бундесвера).

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