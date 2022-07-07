США проводили испытания опасных заболеваний на военнослужащих Украины

«Приведенные цифры существенно превышают среднестатистические показатели. С учетом того, что данные заболевания активно изучались Пентагоном в рамках украинских проектов, есть основания полагать, что военнослужащие вооруженных сил Украины привлекались в качестве добровольцев к экспериментам по оценке переносимости опасных инфекционных заболеваний», – сказал Кириллов.