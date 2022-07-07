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1 час назад

Борис Джонсон объявил об отставке

Мария Иванова

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 7 июля объявил о решении уйти в отставку. Об этом сообщает Bloomberg.

Джонсон заявил, что останется исполняющим обязанности премьера, пока не будет назначен новый лидер Консервативной партии.

В своем обращении к британцам Джонсон подчеркнул, что «чрезвычайно гордится» своими достижениями на посту премьера. Он упомянул Brexit, управление страной во время пандемии и «лидерство Британии» в ответе Запада на украинский кризис.

«Сейчас абсолютно ясно, что воля Консервативной партии состоит в том, что должен появиться новый лидер. Процесс выбора этого лидера должен начаться сейчас», - подчеркнул Джонсон.

График смены британского руководства будет установлен на следующей неделе, отметил он.

«Я знаю, что многие испытают облегчение, и, возможно, многие будут разочарованы. Я хочу, чтобы вы знали, как мне грустно отказываться от лучшей работы в мире», - заключил Джонсон.

Информация о грядущей отставке Джонсона появилась 6 июля. Первоначально политик противился этому решению, на фоне этого более 50 депутатов-тори покинули правительство. В итоге он сдался под давлением соратников.

Политическому кризису в Британии предшествовал «патигейт» - скандал из-за участия премьера в коронавирусных вечеринках.

Ожидается, что нового лидера Консервативной партии определят к началу октября.

В мире,Видео,Борис Джонсон,Консервативная партия,
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