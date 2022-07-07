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11 минут назад

Порошенко внесли в список «врагов Украины»

Елена Прошина

Экс-президента Украины Петра Порошенко внесли в список «врагов Украины» на сайте «Миротворец». Как сообщает РИА ФАН, на странице указано, что политик под видом сбора средств на закупку для Вооруженных сил Украины итальянских бронемашин вывел через свой именной фонд более 40 млн гривен (около 85 млн рублей).

Отмечается, что Порошенко был замечен в Европе во время

нецелевых трат собранных средств. Кроме того, его обвиняют в присвоении себе успехов в переговорах с Италией и поставках военной техники НАТО.

Напомним, что ранее Порошенко заявил, что на волонтерские средства для украинских военных была закуплена партия итальянских бронемашин MLS SHIELD. Он отмечал, что для этого потребовались «три месяца напряженных переговоров». Кроме того, экс-президент отмечал, что это первый случай, когда новая бронетехника НАТО закупается на частные средства.

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