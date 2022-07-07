Bloomberg: Джонсон начал назначать временных министров

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон днем 7 июля начал проводить временные назначения в кабинете министров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

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По словам собеседника агентства, назначенные Джонсоном чиновники соглашаются на работу.

Ранее британские СМИ сообщили, что Джонсон подаст в отставку 7 июля.

Ожидается, что нового лидера Консервативной партии определят к началу октября, а Джонсон до тех пор будет исполнять обязанности премьер-министра.

Первоначально Джонсон противился отставке, несмотря на массовые призывы покинуть пост и волну увольнений, в результате которой более 50 депутатов-тори покинули правительство. Однако в итоге он сдался под давлением соратников по партии.