Названы возможные претенденты на пост Джонсона

Новым лидером британских консерваторов может стать младший министр по торговой политике Пенни Мордонт или экс-глава Минфина Риши Сунак. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Sky.

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В случае отставки Бориса Джонсона после голосования по доверию на его пост лидера Консервативной партии могут претендовать несколько человек. Основными кандидатами являются младший министр по торговой политике Пенни Мордонт и экс-глава Минфина Риши Сунак. Также называются имена министра обороны Бена Уоллеса, министра иностранных дел Лиз Трасс и главы Минфина Надима Захави.

Кроме того, в списке значатся глава МВД Великобритании Прити Пател, бывший министр иностранных дел Джереми Хант, министр здравоохранения Саджид Джавид, министр жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув, глава международного комитета палаты общин Том Тугендхат и парламентарий Стив Бэйкер.

Также есть информация, что временно исполнять обязанности премьера после ухода Джонсона могут поручить Терезе Мэй.

«Она знает свое дело и все вопросы безопасности, она партийная женщина до мозга костей, она определенно не заинтересована в том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру самостоятельно, и она будет заслуживать доверия», - пишет Daily Mail.

Ранее сразу несколько британских СМИ сообщили, что в ближайшие часы глава британского правительства Борис Джонсон сделает заявление об отставке и выступит перед нацией.