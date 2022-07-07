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1 час назад

Объявивших голодовку пингвинов в океанариуме показали на видео

Денис Фьючин

В Японии пингвины объявили голодовку. Обитатели местного океанариума отказываются от предложенной работниками заведения еды. Видео японского телеканала распространяется в российских СМИ.

Резкая инфляция в стране повлияла и на рацион питания пингвинов. Нелетающим морским птицам стали покупать более дешевую рыбу. Однако привыкшие к другой пище животные оказались не готовы мириться с таким положением дел.

В коротком ролике видно, как сотрудники океанариума безуспешно пытаются накормить привередливых птиц, а пингвины гордо воротят своим клювы от угощения.

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