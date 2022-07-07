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1 час назад

Украинские СМИ опубликовали фото и видео поднятия флага на острове Змеиный

Газета.Ruиещё 2

Украинские военные собственноручно подняли свой флаг на острове Змеиный. Фото и видео с этим моментом публикует портал «Страна.ua».

Отмечается, что фото опубликовало добровольческое подразделение «Зґард». На другом фото видна надпись на желтом полотне: «Помни, русский военный корабль, что остров Змеиный — это Украина».

4 июля руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк уже говорила, что украинский флаг появился на острове Змеиный. Однако позднее там пояснили, что флаг просто сбросили с вертолета, а на остров никто не высаживался.

Остров находился под контролем российских военных с конца февраля. 30 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы РФ «в качестве шага доброй воли» покинули остров Змеиный.

Ранее частный магазин «Сувенирный магазин Белого дома» (White House Gift Shop) выпустил коллекционные монеты с изображением острова Змеиный.

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