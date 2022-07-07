В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
19 минут назад

СМИ: Джонсон уходит в отставку

Алиса Селезнёва

Британский телеканал ITV сообщил, что Борис Джонсон подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Об этом пишет РИА Новости.

Борис Джонсон уходит в отставку
Фото: ReutersReuters

Ранее Борис Джонсон заявил, что отказывается покидать пост главы правительства, несмотря на призывы членов кабмина. Он попросил министров поддержать его и «сосредоточить усилия на достижении экономического роста». А также отметил, что в случае его отставки неизбежен «хаос борьбы за лидерство» в партии. Сегодня стало известно, что из состава правительства вышли уже 50 политиков.

На Даунинг-стрит готовят заявление об уходе в отставку Бориса Джонсона, со ссылкой на осведомленный источник сообщает Sky News.

«Сегодня премьер-министр сделает заявление для страны», - отметил он.

Решение об отставке, по данным издания, Джонсон принял после того, как министр образования Мишель Донелан ушел со своего поста через 36 часов после назначения. А Надим Захави, который был позавчера назначен министром финансов вместо ушедшего в отставку Риши Сунака, призвал премьера покинуть свой пост.

Источники отмечают, что выборы главы правящей партии могут состояться в октябре.

В мире,Борис Джонсон,
45
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители