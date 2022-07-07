Борис Джонсон уходит в отставку

Британский телеканал ITV сообщил, что Борис Джонсон подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Об этом пишет РИА Новости.

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Ранее Борис Джонсон заявил, что отказывается покидать пост главы правительства, несмотря на призывы членов кабмина. Он попросил министров поддержать его и «сосредоточить усилия на достижении экономического роста». А также отметил, что в случае его отставки неизбежен «хаос борьбы за лидерство» в партии. Сегодня стало известно, что из состава правительства вышли уже 50 политиков.

На Даунинг-стрит готовят заявление об уходе в отставку Бориса Джонсона, со ссылкой на осведомленный источник сообщает Sky News.

«Сегодня премьер-министр сделает заявление для страны», - отметил он.

Решение об отставке, по данным издания, Джонсон принял после того, как министр образования Мишель Донелан ушел со своего поста через 36 часов после назначения. А Надим Захави, который был позавчера назначен министром финансов вместо ушедшего в отставку Риши Сунака, призвал премьера покинуть свой пост.