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1 час назад

«Выставил себя дураком»: французы осудили Макрона из-за Путина

Мария Иванова

Девятиминутный телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона с главой России Владимиром Путиным стал частью документального фильма, в котором показаны попытки Макрона остановить украинский кризис. В РФ Францию раскритиковали за нарушение дипломатического этикета, часть читателей французской газеты Le Figaro с этим согласилась.

Показанный в фильме разговор состоялся 20 февраля. Президенты обращаются к друг другу на «ты», Макрон говорит о своей решимости продолжать диалог, просит Путина прямо изложить свое видение ситуации и рассказать о своих намерениях.

Путин отвечает, что президент Украины Владимир Зеленский обманывает западных партнеров, ничего не делает для выполнения минских соглашений и говорит о возвращении Украине ядерного статуса. Затем Путин и Макрон начинают спорить о юридической составляющей соглашений.

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Лавров назвал это «односторонним сливом» и заявил, что «дипломатическая этика, конечно, такого не предполагает».

«Макрону придется долго ждать, пока Путин возьмет трубку», - написал пользователь под ником Youkos.

«Русские правы. Какой глава государства или правительства во время встречи с нашим национальным гением не задастся вопросом, не будут ли опубликованы его слова?... Это может только ослабить международное положение Франции…» - заявил rongeur joyeux.

«Макрон просто выставил себя дураком и некомпетентным человеком. После этого с Макроном по телефону все будут разговаривать с большой осторожностью и больше ничего не скажут», - отметил Gentilhomme Vieille Canalle 381.

«Со стороны России, которая нарушает международное право и соглашения, заключенные ею с другими народами, короче говоря, делает все, что ей угодно ради своих интересов, без всякой морали и ограничений, "призыв к порядку" особенно неуместен», - возразил пользователь Philippe.

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