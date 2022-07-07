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1 час назад

Кота Бориса Джонсона спросили об отставке его хозяина. Видео

Денис Фьючин

Журналисты поинтересовались у кота премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по клике Ларри об отставке его владельца. Соответствующие кадры появились в российских новостных Telegram-каналах.

«Вы просили его уйти в отставку, Ларри?» – просил кто-то из корреспондентов у домашнего питомца политика.

Судя по кадрам, кот от ответа на вопрос воздержался.

Ранее стало известно, что Борис Джонсон отказался покидать свой пост. Об этом британский премьер заявил на встрече с однопартийцами. Накануне члены кабинета министров от консервативной партии явились в резиденцию своего лидера на Даунинг-стрит, 10 с требованием добровольно уйти в отставку.

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