Журналисты поинтересовались у кота премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по клике Ларри об отставке его владельца. Соответствующие кадры появились в российских новостных Telegram-каналах.

«Вы просили его уйти в отставку, Ларри?» – просил кто-то из корреспондентов у домашнего питомца политика.

Ранее стало известно, что Борис Джонсон отказался покидать свой пост. Об этом британский премьер заявил на встрече с однопартийцами. Накануне члены кабинета министров от консервативной партии явились в резиденцию своего лидера на Даунинг-стрит, 10 с требованием добровольно уйти в отставку.