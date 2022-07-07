Кулеба заявил о согласии Бербок оказать давление на Россию

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок. В ходе беседы стороны обсудили вопрос оказания давления на Россию, а также поставку оружия Киеву. Об этом пишет «Газета.ру».

Как уточняется, переговоры прошли в преддверии встречи министров иностранных дел стран G20, на которую должна прибыть и российская делегация.

«Мы оба согласились оказать давление на Россию. Я подчеркнул настоятельную необходимость увеличения поставок немецких самоходных гаубиц и РСЗО на Украину», — заявил Кулеба.

Кроме того, в ходе разговора были согласованы дальнейшие шаги сторон по вопросу разблокировки экспорта украинского продовольствия. О чем именно шла речь, он не уточнил.