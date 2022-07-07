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37 минут назад

Кулеба рассказал о согласии Бербок оказать давление на Россию

Елена Прошина

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок. В ходе беседы стороны обсудили вопрос оказания давления на Россию, а также поставку оружия Киеву. Об этом пишет «Газета.ру».

Кулеба заявил о согласии Бербок оказать давление на Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как уточняется, переговоры прошли в преддверии встречи министров иностранных дел стран G20, на которую должна прибыть и российская делегация.

«Мы оба согласились оказать давление на Россию. Я подчеркнул настоятельную необходимость увеличения поставок немецких самоходных гаубиц и РСЗО на Украину», — заявил Кулеба.

Кроме того, в ходе разговора были согласованы дальнейшие шаги сторон по вопросу разблокировки экспорта украинского продовольствия. О чем именно шла речь, он не уточнил.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия готова дать Украине гарантии безопасности. По его словам, в настоящее время порядок предоставления таких гарантий обсуждается между странами G7, а также «теми, кто готов их дать», и Киевом.

В мире,Дмитрий Кулеба,Олаф Шольц,
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