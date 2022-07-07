В США оценили способность Киева ударить по Крымскому мосту

Журналисты американского издания The Drive поставили под сомнение способность Украины нанести удар по Крымскому мосту. В статье отмечается, что данное сооружение является важнейшим инфраструктурным объектом для России, поэтому мост прикрывают системы ПВО и РЭБ. В материале также сказано, что Киев не располагает нужным вооружением для нанесения такого удара.

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ВСУ не располагают дальнобойными ракетами, которые могли бы долететь до моста с территории, которая находится под контролем Киева. Дальность действия противокорабельных ракет RGM-84 Harpoon достигает 120 километров, — сказано в публикации.

По мнению американцев, даже если Украина сможет осуществить запуск западных ракет большой дальности, то сооружение не получит сильных повреждений.