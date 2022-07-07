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20 минут назад

Кулеба заявил о согласии главы МИД ФРГ Бербок оказать давление на Россию

Газета.Ruиещё 1

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в рамках телефонного разговора со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок обсудил вопросы поставки Киеву немецких вооружений и совместное противодействие России. По его словам, переговоры состоялись в преддверии встречи министров иностранных дел стран G20, на которую должна прибыть и российская делегация.

Кулеба заявил о согласии Бербок оказать давление на Россию
Фото: ReutersReuters

«Мы оба согласились оказать давление на Россию. Я подчеркнул настоятельную необходимость увеличения поставок немецких самоходных гаубиц и РСЗО на Украину», — написал Кулеба в Twitter.

Как отметил министр иностранных дел Украины, в рамках беседы с Бербок также были согласованы дальнейшие шаги сторон по треку разблокировки экспорта украинского продовольствия. Однако, Кулеба так и не уточнил о каких именно решениях идет речь.

Ранее в МИД Германии заявили, что Бербок согласовала позиции с Кулебой перед встречей G20. В ведомстве также отметили, что Берлин собирается продолжить свою поддержку Киева.

В мире,Дмитрий Кулеба,
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