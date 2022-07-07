Посол РФ в Австралии заявил о разрушенных отношениях Москвы и Канберры

Отношения между Канберрой и Москвой достигли самой низкой точки за десятилетия из-за того, что федеральные власти Австралии руководствовались интересами своих союзников, а не собственной страны. Об этом в четверг заявил посол Российской Федерации Алексей Павловский в интервью австралийской радиостанции Эй-би-си.

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"Хотелось бы сказать что-то позитивное о российско-австралийских отношениях, но увы! Они достигли, вероятно, самой низкой точки за десятилетия. Все имевшиеся формы сотрудничества между нашими странами разрушены австралийской стороной, причем по причинам, никак не связанным с собственными интересами, а лишь для того, чтобы "не отстать" от союзников", - указал Павловский.

Глава российской дипломатической миссии отметил, что Канберра, сосредоточившись на военной помощи Украине, "рассматривает Россию как врага" и полностью игнорирует свидетельства того, что украинские военные преднамеренно наносят неизбирательные "удары по гражданскому населению в городах, расположенных на удалении от линии фронта". "Идет военная операция по защите людей в Донбассе и защите интересов безопасности России, которые высокомерно игнорировались Западом", - сказал он, добавив, что освещение конфликта австралийскими СМИ остается "полностью односторонним".