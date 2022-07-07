В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
56 минут назад

Посол РФ в Австралии заявил о разрушенных отношениях Москвы и Канберры

ТАССиещё 1

Отношения между Канберрой и Москвой достигли самой низкой точки за десятилетия из-за того, что федеральные власти Австралии руководствовались интересами своих союзников, а не собственной страны. Об этом в четверг заявил посол Российской Федерации Алексей Павловский в интервью австралийской радиостанции Эй-би-си.

Посол РФ в Австралии заявил о разрушенных отношениях Москвы и Канберры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Хотелось бы сказать что-то позитивное о российско-австралийских отношениях, но увы! Они достигли, вероятно, самой низкой точки за десятилетия. Все имевшиеся формы сотрудничества между нашими странами разрушены австралийской стороной, причем по причинам, никак не связанным с собственными интересами, а лишь для того, чтобы "не отстать" от союзников", - указал Павловский.

Глава российской дипломатической миссии отметил, что Канберра, сосредоточившись на военной помощи Украине, "рассматривает Россию как врага" и полностью игнорирует свидетельства того, что украинские военные преднамеренно наносят неизбирательные "удары по гражданскому населению в городах, расположенных на удалении от линии фронта". "Идет военная операция по защите людей в Донбассе и защите интересов безопасности России, которые высокомерно игнорировались Западом", - сказал он, добавив, что освещение конфликта австралийскими СМИ остается "полностью односторонним".

К настоящему моменту из-за событий вокруг Украины Австралия ввела санкции против 843 российских физических лиц, включая президента страны Владимира Путина, а также в отношении некоторых крупнейших российских предприятий и организаций. Кроме того, запрещены экспорт оружия и комплектующих, сырья и оборудования для добычи нефти и газа и импорт российских энергоносителей, оружия и боеприпасов.

В мире,Алексей Павловский,Владимир Путин,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители