В росте цен на бензин в США виновата преступная политика президента США Джо Байдена, а не президент РФ Владимир Путин. Об этом заявляет Fox News.

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В качестве доказательств корреспондент Такер Карлсон приводит данные исследования компании GasBuddy. Согласно им, с ноября 2020 года по ноябрь 2021-го топливо выросло в цене на 66%. И это задолго до начала спецоперации на Украине.

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«Это просто стыд. Джо Байден начал кричать: „это цены Путина, Путин сделал это“. Но это такой идиотизм! Такая явная ложь, что никто не поверил в это — даже те, кто хотел поверить, кто голосовал за Байдена, кто хотел ветряных мельниц и солнечных электростанций — они не могли поверить, потому что это чушь», — заявил Карлсон.

Ранее URA.RU сообщало, что рост инфляции в США на 70% произошел из-за проведения Россией спецоперации на Украине. Об этом заявил американский президент Джо Байден на выступлении, посвященном мерам по борьбе с ростом цен в стране. Байден добавил, что призвал Конгресс решать проблему с высокой инфляцией в стране в срочном порядке.

Также журналисты Boston Herald обвинили Байдена в полном непонимании работы рыночной экономики. В частности, попытки главы государства обвинить в росте цен на бензин Россию и компании, продающие топливо, показывают нежелание разбираться в причинах инфляции. Об этом сообщала «Национальная служба новостей».