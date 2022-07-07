Австралия обратилась к Китаю с важным призывом

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг призвала власти Китая проявить "сдержанность" в отношениях со странами региона и сохранять геостратегический баланс в нем. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства сделала в четверг, в ходе выступления в Международном институте стратегических исследований в Сингапуре.

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По словам Вонг, Китаю, как "одной из великих держав и постоянному члену Совета Безопасности ООН необходимо использовать свою силу сдержанно и законно", уважать выбор и свободу действий стран Индо-Тихоокеанского региона. "Важно поддерживать порядок, основанный на стратегическом равновесии, при котором страны могут делать свой собственный суверенный выбор, в том числе в отношении своих связей и партнерских отношений", - указала она.

Также в своем выступлении министр подчеркнула, что Австралия продолжит "укреплять свою обороноспособность, при помощи союзников по AUKUS (трехсторонний военный альянс Австралии, Великобритании и США - прим. ТАСС)". "Ряд стран Индо-Тихоокеанского региона уже обладают атомными подводными лодками и эксплуатируют их десятилетиями, а у некоторых есть субмарины, оснащенные ядерным оружием, так что строительство Австралией собственного атомного подводного флота это не новая реальность для региона", - сказала она, отметив, что наличие в АТР таких партнерств как AUKUS лишь "способствует укреплению безопасности и стабильности".