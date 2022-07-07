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1 час назад

В Киеве назвали гарантии безопасности Запада Украине

Lenta.ru

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал гарантии безопасности, которые страны Запада смогут предоставить Киеву после урегулирования конфликта. Его слова приводит «Страна.ua».

В Киеве назвали гарантии безопасности Запада Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Арестовича, обещания Запада коснутся поставок вооружений и финансирования, но не более того.

Так, западные страны смогут договориться с Украиной о «немедленной» передаче оружия и денежных средств в случае столкновения на украинской территории. При этом данный формат гарантий безопасности будет действовать до возможного вступления страны в НАТО.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна уже потеряла надежду на поставку западной авиации, однако Киев все еще ждет мощные системы противовоздушной обороны. «Может, я очень настойчивый, но все-таки безопасность неба приоритетна. И уже никто не ожидает ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически, но рассчитываем на прибытие на Украину мощных систем противовоздушной обороны», — сказал политик.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц завил, что Берлин обсуждает с союзниками вопрос о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Лидер Германии добавил, что дипломатическая подготовка по этому вопросу ведется ко дню, когда завершится спецоперация на Украине.

В мире,Алексей Арестович,Олаф Шольц,Владимир Зеленский,НАТО,
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