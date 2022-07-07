Welt констатировала уменьшение поддержки Украины

По информации немецкой газеты, последние исследования Кильского института мировой экономики показывают значительное сокращение поддержки на фоне ухудшения положения украинских сил в Донбассе и отсутствия стабильности в финансировании бюджета республики.

"По поставкам оружия наблюдается большой разрыв между обещанной поддержкой и той помощью, которая была фактически оказана финансовая помощь Украине по-прежнему выплачивается слишком медленно, чтобы иметь возможность стабилизировать бюджет страны в долгосрочной перспективе", - говорится в материале.

Как отмечает Welt, обещания о военной и финансовой помощи Украине за последние недели значительно сократились, а международное сообщество уделяет все больше внимания вопросу восстановления страны вместо того, чтобы сделать акцент на текущей ситуации. Ранее сообщалось, что тема конфликта на Украине теряет популярность в СМИ и соцсетях.