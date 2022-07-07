В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 62.91EUR 64.33
Войти в почту
1 час назад

Welt констатировала уменьшение военной и финансовой поддержки Украины

Газета.Ruиещё 1

Украина получает все меньше военной и финансовой помощи со стороны международного сообщества, пишет Die Welt.

Welt констатировала уменьшение поддержки Украины
Фото: Markus Schreiber/APMarkus Schreiber/AP

По информации немецкой газеты, последние исследования Кильского института мировой экономики показывают значительное сокращение поддержки на фоне ухудшения положения украинских сил в Донбассе и отсутствия стабильности в финансировании бюджета республики.

"По поставкам оружия наблюдается большой разрыв между обещанной поддержкой и той помощью, которая была фактически оказана финансовая помощь Украине по-прежнему выплачивается слишком медленно, чтобы иметь возможность стабилизировать бюджет страны в долгосрочной перспективе", - говорится в материале.

Как отмечает Welt, обещания о военной и финансовой помощи Украине за последние недели значительно сократились, а международное сообщество уделяет все больше внимания вопросу восстановления страны вместо того, чтобы сделать акцент на текущей ситуации. Ранее сообщалось, что тема конфликта на Украине теряет популярность в СМИ и соцсетях.

В мире,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители