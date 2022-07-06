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48 минут назад

МИД Бразилии подтвердил гибель двух своих граждан на Украине

Илья Родин

Двое бразильских граждан погибли во время боевых действий на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Бразилии.

МИД Бразилии подтвердил гибель двух своих граждан на Украине
Фото: ReutersReuters

Сотрудники ведомства уточнили, что информацию о смерти граждан страны получили от посольства Бразилии в Киеве. Они сообщили, что наладили и «поддерживают контакт с их родственниками для предоставления всей возможной помощи в рамках действующих международных договоров и местных правовых норм».

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По данным журналистов, на Украине скорее всего погибли 40-летний Дуглас Буриго и 39-летняя Талита ду Вали.

Отмечается, что они прибыли на территорию страны с гуманитарными целями, но были зачислены в состав одного из боевых подразделений и отправлены на фронт.

Агентство напомнило, что в марте высокопоставленные бразильские военные заявили на брифинге, что участие военнослужащих страны в украинском конфликте будет являться «нарушением устава о воинской службе южноамериканской республики».

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