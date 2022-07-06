МИД Бразилии подтвердил гибель двух своих граждан на Украине

Двое бразильских граждан погибли во время боевых действий на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Бразилии.

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Сотрудники ведомства уточнили, что информацию о смерти граждан страны получили от посольства Бразилии в Киеве. Они сообщили, что наладили и «поддерживают контакт с их родственниками для предоставления всей возможной помощи в рамках действующих международных договоров и местных правовых норм».

По данным журналистов, на Украине скорее всего погибли 40-летний Дуглас Буриго и 39-летняя Талита ду Вали.

Отмечается, что они прибыли на территорию страны с гуманитарными целями, но были зачислены в состав одного из боевых подразделений и отправлены на фронт.