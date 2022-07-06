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43 минуты назад

СМИ: талибы проводят спецоперацию против ИГ в Кабуле

ТАСС

Бойцы захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) проводят в Кабуле спецоперацию против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает в среду афганский телеканал TOLO News.

СМИ: талибы проводят спецоперацию против ИГ в Кабуле
Фото: ReutersReuters

По данным его источников в сформированных "Талибаном" силовых структурах, талибы пытаются взять штурмом укрытие террористов в районе Хаир-Хана на северо-западе афганской столицы. Несколько сторонников ИГ ликвидированы, но их точная численность не указывается.

Ранее канал сообщал, что в этом районе Кабула произошла серия взрывов.

Между тем газета "Хашт-э субх" в своей электронной версии пишет со ссылкой на очевидцев, что по одному из блокпостов афганской столицы было выпущено три ракеты. Затем последовала перестрелка.

Талибан,Исламское государство,
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