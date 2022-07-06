СМИ: талибы проводят спецоперацию против ИГ в Кабуле

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По данным его источников в сформированных "Талибаном" силовых структурах, талибы пытаются взять штурмом укрытие террористов в районе Хаир-Хана на северо-западе афганской столицы. Несколько сторонников ИГ ликвидированы, но их точная численность не указывается.

Ранее канал сообщал, что в этом районе Кабула произошла серия взрывов.