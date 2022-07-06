СМИ: талибы проводят спецоперацию против ИГ в Кабуле

Бойцы захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) проводят в Кабуле спецоперацию против боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщает в среду афганский телеканал TOLO News.
По данным его источников в сформированных "Талибаном" силовых структурах, талибы пытаются взять штурмом укрытие террористов в районе Хаир-Хана на северо-западе афганской столицы. Несколько сторонников ИГ ликвидированы, но их точная численность не указывается.
Ранее канал сообщал, что в этом районе Кабула произошла серия взрывов.
Между тем газета "Хашт-э субх" в своей электронной версии пишет со ссылкой на очевидцев, что по одному из блокпостов афганской столицы было выпущено три ракеты. Затем последовала перестрелка.