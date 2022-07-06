СМИ: Байдену следует уйти из-за его «опасного плана» по Украине

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил в статье для издания The Washington Times, что глава США Джо Байден обязан уйти в отставку. Он посоветовал ему последовать примеру бывшего американского президента Ричарда Никсона.

Эдуард Лозанский полагает, что Джо Байден испытывает значительное давление «из-за большого числа внутренних проблем в США». Кроме того, политик отчетливо понимает, что его рейтинг постоянно падает.

Решить эти проблемы он пытается за счет международной повестки, путем раздувания украинского кризиса и «демонизации российского президента Владимира Путина», уточняет аналитик.

По мнению Лозанского, Байден преследовал собственные цели, когда убеждал лидеров государств, входящих в Североатлантический альянс и «Большую семерку», продолжить поставки вооружений и военной техники Киеву.