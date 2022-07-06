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53 минуты назад

СМИ: Байдену следует уйти из-за его «опасного плана» по Украине

Илья Родин

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил в статье для издания The Washington Times, что глава США Джо Байден обязан уйти в отставку. Он посоветовал ему последовать примеру бывшего американского президента Ричарда Никсона.

Эдуард Лозанский полагает, что Джо Байден испытывает значительное давление «из-за большого числа внутренних проблем в США». Кроме того, политик отчетливо понимает, что его рейтинг постоянно падает.

В США рассказали о плане избавиться от Байдена

Решить эти проблемы он пытается за счет международной повестки, путем раздувания украинского кризиса и «демонизации российского президента Владимира Путина», уточняет аналитик.

По мнению Лозанского, Байден преследовал собственные цели, когда убеждал лидеров государств, входящих в Североатлантический альянс и «Большую семерку», продолжить поставки вооружений и военной техники Киеву.

Эксперт подчеркнул, что такая тактика президента США «чрезвычайно опасна». Его действия могут привести к Третьей мировой войне. Поэтому, уверяет ученый, Байдену следует досрочно сложить свои полномочия, поступить также, как в свое время сделал Ричард Никсон, который ушел в отставку после Уотергейтского скандала.

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